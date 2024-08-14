В Минобороны сообщили о серьезном ударе по ВСУ в Курской области

Алаудинов: российские бойцы нанесли серьезный удар по ВСУ в Курской области

Российские бойцы нанесли серьезный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

По его словам, под удар попало большое число украинских солдат, а также военная техника ВСУ в районе населенного пункта Мартыновка. Через него украинские войска планировали дальнейшее продвижение вглубь российской территории, пояснил Алаудинов.

Генерал добавил, что ВСУ непременно будут нести потери при попытках наладить логистику в Курской области. «Это как раз сейчас и происходит», — заключил он.

Ранее Алаудинов дал оценку действиям ВСУ в Курской области. Он считает, что украинские военнослужащие не выполнили поставленной перед ними задачи, которая, по его мнению, заключалась в установлении контроля над рядом объектов с последующим выходом на переговоры.