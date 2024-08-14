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17:00, 14 августа 2024Мир

Пакистанца посадили на четверть века за богохульство

Dawn: пакистанца посадили на 25 лет за объявление себя пророком Мухаммедом

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В пакистанском Хайдарабаде мужчину приговорили к 25 годам строгого режима по обвинению в богохульстве. Об этом пишет газета The Dawn.

Помимо тюремного срока, обвиняемому присудили штраф в размере 500 тысяч рупий (около 160 600 рублей). В случае неуплаты объявившему себя пророком Мухаммедом придется дополнительно отсидеть еще три месяца.

Ранее россиянин попал под проверку полиции из-за фотографии в стиле «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Активисты местной «Русской общины» пожаловались на то, что он «занимается богохульством» и «воображает из себя Христа».

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      Глеб Бажуткин
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