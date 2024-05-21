Россиянин попал под проверку полиции из-за фото в стиле «Тайной вечери»

Житель Когалыма попал под проверку полиции из-за фото в стиле «Тайной вечери»

Общественник из Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Вадим Адаменко попал под проверку полиции из-за фотографии в стиле «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Эта картина изображает последнюю трапезу Иисуса с учениками, передает «Подъем».

Как рассказали изданию в региональном ведомстве, активисты местной «Русской общины» заявили, что житель «занимается богохульством» и «воображает из себя Христа». По их мнению, такое издевательство и глумление «над верующими людьми не должно никому сходить с рук».

«Они попросили проверить этого гражданина на наличие в его действиях правонарушения. Мы сообщение зарегистрировали, сейчас проводим проверку. Его приглашали, чтобы он дал пояснения по этой ситуации», — разъяснили в полиции.

Адаменко подчеркнул, что снимок был сделан во время игры в квиз, а его сходство с работой «Тайная вечеря» он увидел позже и решил сделать пост в соцсетях на эту тему. Он допустил, что православные активисты «сплотились лишь для того, чтобы устраивать травлю им неугодных людей и ставить себя над законом».

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