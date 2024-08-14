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01:29, 14 августа 2024Россия

В российском городе автомобиль выехал на тротуар и сбил пятерых

УМВД: в Калининграде водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пятерых

Фото: Unsplash

Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в результате которого пострадали пять пешеходов. Об этом написала пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

ДТП произошло около 22:00 по Москве на улице Черняховского в Калининграде. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар. Он совершил наезд на пешеходов, в результате которого пострадали пять человек.

Три пешехода в результате ДТП в городе получили тяжкий и средний вред здоровью — их госпитализировали. Двоим назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Москве автомобиль сбил девушку на тротуаре. ДТП произошло на углу Лефортовского переулка и Бауманской улицы. Машина вылетела на пешеходную зону улицы, сбила девушку и врезалась в здание.

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      Марина Совина
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