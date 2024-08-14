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09:30, 14 августа 2024Мир

В Сербии раскрыли секрет популярности Путина в Западной Европе и Германии

Вулин: люди из Западной Европы видят в России близкие им ценности

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после», — отметил он.

По словам сербского политика, европейцы видят в России ценности, которые поддерживают. «[Они] хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — заключил вице-премьер.

Ранее Вулин назвал способ избежать конфликта Европы с Россией. Он выразил мнение, что конфронтации можно избежать, если Москва будет достаточно сильной и покажет, что ее нельзя победить.

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      Виктория Кондратьева
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