В Сербии раскрыли секрет популярности Путина в Западной Европе и Германии

Вулин: люди из Западной Европы видят в России близкие им ценности

Президент России Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после», — отметил он.

По словам сербского политика, европейцы видят в России ценности, которые поддерживают. «[Они] хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — заключил вице-премьер.

Ранее Вулин назвал способ избежать конфликта Европы с Россией. Он выразил мнение, что конфронтации можно избежать, если Москва будет достаточно сильной и покажет, что ее нельзя победить.