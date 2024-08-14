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06:23, 14 августа 2024Мир

В Сербии назвали способ избежать конфликта Европы с Россией

Вулин: Россия должна показать себя сильной, чтобы избежать конфликта с Европой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Избежать конфликта Европы с Россией можно, если Москва покажет, что ее нельзя победить, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, Россия должна быть сильной. «Конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить», — назвал он способ.

Ранее Вулин рассказал, что Россия и Украина могли заключить мирное соглашение весной 2022 года и положить конец конфликту, однако этого не случилось из-за вмешательства Запада, которому было невыгодно перемирие.

Мирные переговоры в Стамбуле прошли в марте 2022 года. Западные страны тогда предложили Киеву отказаться от заключения мира с Москвой, пообещав оказать Украине серьезную военную и финансовую поддержку.

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      Марина Совина
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