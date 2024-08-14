Ведомости: в школах России дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком

В школах России оценили владение русским языком детьми мигрантов и заметили одну тенденцию — большинство из них (почти 53 процента учащихся) испытывают проблемы со знанием языка, пишут «Ведомости» по результатам социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. В опросе приняли участие 2064 педагога российских школ как в городах, так и в сельской местности.

Еще 42 процента опрошенных педагогов отмечают, что проблем с русским языком у детей мигрантов скорее нет, еще 5,5 процента затруднились с ответом.

Кроме того, около половины детей мигрантов, согласно результатам опроса, испытывают проблемы с освоением других общеобразовательных предметов — примерно 49,5 процента школьников.

Еще 47 процентов опрошенных учителей заявили, что сложностей с освоением предметов у детей мигрантов нет. Еще 4 процента затруднились ответить.

Что касается дисциплины, то 80 процентов педагогов считают, что у детей мигрантов нет таких проблем. При этом 15 процентов учителей заявили о проблемах с дисциплиной у детей мигрантов в российских школах.

Согласно результатам опроса, у 70 процентов детей мигрантов нет проблем с общением. Еще 22,2 процента указывают, что они есть, 8,2 процента затруднились ответить.

По данным на 2023 год, численность детей мигрантов в школах России составила около 181,5 тысячи человек. Больше всего детей мигрантов учится в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Калужской области.

Ранее член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко заявил, что более 80 процентов российских школьников оказались неспособны нормально объясняться, о чем свидетельствуют результаты Единого государственного экзамена. Деревянко назвал школьников недостаточно грамотными и коммуникативно некомпетентными.