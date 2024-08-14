В США высказались о контактах с Россией по ситуации в Курской области

РИА Новости: США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области

В США высказались о контактах с Россией по ситуации в Курской области, где ведется наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американский чиновник заявил РИА Новости, что Вашингтон не связывался с Москвой по этому поводу.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрация США по-прежнему выясняет у властей Украины цели атаки на Курскую область. Он также не смог уточнить, как Вашингтон оценивает действия ВСУ в Курской области — как операцию или рейд. По его мнению, об этом должны говорить сами украинцы.

