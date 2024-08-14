Ирландский журналист Боуз: Запад не интересует истина, ее подвергают запрету

Западные страны не заинтересованы в плюрализме мнений о конфликте на Украине, а его истинные причины подвергаются угрозам и запретам, написал в социальной сети X (бывший Twitter) ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз.

Он напомнил, что в феврале 2022 года на территории Евросоюза было запрещено вещание телеканала Russia Today (RT). «Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают», — указал он. По мнению политика, их подвергают угрозам, атакам и запретам.

Боуз добавил, что ограничения на работу СМИ позволяют хорошо понять тех, кто эти санкции вводит. «Они боятся правды», — подчеркнул журналист.

Ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Для этого, по их словам, Россия должна покинуть территории, которые западные страны считают украинскими.