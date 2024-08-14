Звезда сериала «Чики» поделилась снимком в платье без бюстгальтера

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда телесериала «Чики» поделилась снимком, на котором предстала в облегающем трикотажном платье белого цвета. На размещенном кадре видно, что на время съемки знаменитость отказалась от бюстгальтера и обуви.

«Я помню из детства, как я с восторгом смотрела на мамину фигуру, ее загорелую кожу и сильные руки. Мне казалось, что вот она — настоящая женщина. С годами стало ясно, что внешность — это лишь вершина айсберга», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что Варвара Шмыкова снялась полностью обнаженной.