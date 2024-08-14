Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:09, 14 августа 2024Ценности

Звезда сериала «Чики» поделилась снимком в платье без бюстгальтера

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда телесериала «Чики» поделилась снимком, на котором предстала в облегающем трикотажном платье белого цвета. На размещенном кадре видно, что на время съемки знаменитость отказалась от бюстгальтера и обуви.

«Я помню из детства, как я с восторгом смотрела на мамину фигуру, ее загорелую кожу и сильные руки. Мне казалось, что вот она — настоящая женщина. С годами стало ясно, что внешность — это лишь вершина айсберга», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что Варвара Шмыкова снялась полностью обнаженной.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      Россиянин получил девять лет колонии за расправу над супругой после застолья

      Обработку данных с РОС доверят ИИ

      МЧС прокомментировало информацию о пропаже Ил-76 над Запорожьем

      Москвичи избавились от тонн вторсырья

      Постпредство России заявило об отсутствии контактов с ООН по вылазке ВСУ под Курском

      Стало известно об ударе по военному складу в порту Одессы

      Британский стартап привлек миллионы долларов на совершенствование батарей для электрокаров

      Гиена растерзала возвращавшуюся домой с рынка женщину

      Алаудинов допустил вероятность расправы над Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше