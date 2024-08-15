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21:31, 15 августа 2024Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл обнажила грудь для журнала

Кадр: @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

54-летняя манекенщица позировала на одном из кадров, стоя на балконе на фоне городского пейзажа. Она надела коричневое макси-платье итальянского бренда Ferragamo, прозрачная ткань которого обнажала ее грудь без бюстгальтера. В то же время знаменитость примерила золотистое колье марки Bulgari и черные лодочки The Row.

Известно, что автором снимка стал манекенщик и фотограф родом из Сенегала Малик Бодиан.

Ранее известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar.

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      Карина Черных
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