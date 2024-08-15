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15:22, 15 августа 2024Экономика

Российские производители дронов столкнулись с нехваткой денег

«Ъ»: производители дронов не смогут выполнить госзаказ из-за проблем с деньгами

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Производители гражданских беспилотников могут сорвать выполнение в полном объеме госзаказа в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), потому что не в состоянии получить на них средства, а своих денег им не хватит. Об этом со ссылкой на несколько источников, в том числе близких к правительству и Минтрансу, пишет «Коммерсантъ» (Ъ»).

Главной сложностью, по версии собеседников издания, стали проблемы с согласованием контрактов на поставки в органах Федерального казначейства, что необходимо для открытия казначейских счетов, через которые идут расчеты.

В материале утверждается, что в госзаказе задействованы около 15 компаний. За закупки дронов отвечает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая назначена единым поставщиком. В июне она передала филиалам Роскадастра первые 25 дронов, а всего до конца года должны быть созданы 2,5 тысячи аппаратов на 4,9 миллиарда рублей.

По данным близкого к Минтрансу источника, пока переведено менее процента от общей суммы. В ГТЛК объяснили, что некоторые производители оказались не готовы к работе с казначейским сопровождением, но подчеркнули, что авансирование идет по плану. В казначействе обвинили самих производителей в неверном оформлении заявлений.

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По данным издания, в прошлом году компаниям пообещали завершить перевод средств не позднее марта 2024 года. Поскольку этого не произошло, производители начали брать кредиты на производство и закупку комплектующих. При этом заказов на 2025 год в рамках нацпроекта нет, а значит, даже если производство начнется в полную силу во втором полугодии, в следующем году компаниям придется его останавливать и увольнять сотрудников.

По оценке собеседников «Ъ», по итогам года удастся создать в лучшем случае половину из обещанных беспилотников. Глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев опасается, что ответственность за провал возложат на производителей, которые не могли ни на что повлиять.

В прошлом году первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков рассказывал о планах запретить покупку иностранных беспилотников для реализации государственного гражданского заказа до конца 2024 года.

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