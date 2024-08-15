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19:08, 15 августа 2024Экономика

В Китае анонсировали новые меры по спасению экономики

Центробанк Китая пообещал принять новые меры для стимулирования экономики
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Jason Lee / Reuters

Народный банк Китая собирается принять новые меры для стимулирования экономического роста. Такое обещание в эфире центрального телевидения страны дал глава регулятора Пань Гуншэн, передает Bloomberg.

По его словам, Центробанк активизирует усилия по эффективной реализации денежно-кредитной и финансовой политики. Детали предлагаемых мер он не уточнил, но отметил, что они будут соответствовать требованиям и рекомендация Госсовета КНР.

Оперативная поддержка национальной экономике понадобилась в связи с замедлением темпов роста ВВП до минимума с первого квартала прошлого года. По данным Государственного статистического управления (ГСУ), рост составил 4,7 процента, в первом квартале — 5,3 процента.

По оценкам издания, экономика КНР так и не смогла восстановиться после худшего периода за последние пять кварталов, а свежие данные говорят об ухудшении ситуации. Главный экономист по материковому Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Plc. Дин Шуан полагает, что Пекин понимает сложности с достижением роста в пять процентов к концу года.

Пань Гуншэн в своем выступлении подчеркнул, что финансовая система страны остается относительно стабильной, а общие риски снизились. Тем не менее он признал, что коэффициент первоначального взноса по ипотечным кредитам упал до рекордного уровня, а процентные ставки также являются очень низкими, что вызывает опасения.

Ранее стало известно, что объем инвестиций в сферу недвижимости Китая в январе-июле сократился в годовом выражении на 10,2 процента, до 852 миллиардов долларов по текущему курсу.

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      Платон Щукин
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