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07:46, 15 августа 2024Из жизни

Мужчины и женщины рассказали о самых ужасных случаях на свиданиях

Фото: Patrick Nguyen / Unsplash

На форуме Reddit мужчины и женщины рассказали о самых ужасных свиданиях и объяснили, как им удалось выйти из странных и непростых ситуаций. Их истории доступны на сабреддите AskReddit.

Один из пользователей поинтересовался, что обычно происходит на свиданиях после того, как становится понятно, что с этим человеком точно ничего не получится. Большинство комментаторов не просто ответили на этот вопрос, но и поделились историями о крайне странных свиданиях.

Девушка с ником innerbloooooooooooom сбежала со свидания, когда ее спутник ушел в туалет. Перед этим она расплатилась за себя и заглянула в, как она утверждает, «полные сочувствия глаза бармена», наблюдавшего за ней.

Парень признал, что он «по сути бездомный» и ночует в студии с двумя другими товарищами. Благодаря этому у него есть немного приватности, чтобы… Он сказал «ну ты понимаешь» и сделал характерный жест рукой. Еще сказал, что у него было 13 сотрясений мозга и, возможно, уже деменция. Не доверял брелокам для ключей и носил их на веревке. Пукнул на кота

innerbloooooooooooomпользовательница Reddit

Похожим образом поступил другой пользователь. Он сказал, что отойдет в туалет, а сам поймал официантку и заплатил за напитки. Затем он вернулся к столику и заявил спутнице, что у них ничего не получится.

Красным флагом сразу стало то, что она сказала, что у нее нет денег, а затем заказала самое дорогое пиво из меню. Затем где-то на половине свидания она призналась, что приехала из дома бывшего. Но сразу добавила, что переживать не стоит, и она там не отсасывала ему, ничего такого

SnatchAddictпользователь Reddit

Еще одну девушку смутило, что ей все свидание рассказывали о зависимости от проституток. А одного из мужчин пытались обратить в религию.

Все наше первое свидание он рассказывал, как справился с зависимостью от проституток, сколько денег на них потратил, со сколькими переспал. И в деталях описал свой последний опыт (это было за несколько месяцев до нашей встречи)

runs--with-scissorsпользовательница Reddit

Посреди свидания она спросила меня, религиозен ли я. Затем уточнила, не хочу ли я обратиться в веру, на что я ответил, что нет. Остаток свидания я пытался объяснить, почему мне в моей жизни не нужна религия. Все мои слова она воспринимала как «знак». Знак чего? Кто знает.

В итоге я попытался придумать убедительный предлог уйти и лучшее, что я смог выдать, это что мне надо за продуктами. И она увязалась за мной в магазин

Nidarodamпользователь Reddit

Пользовательницу с ником OutrageousDoodle и вовсе так испугало поведение спутника, что ей пришлось звать на помощь отца.

Я была на обычном свидании в парке с парнем, которого до этого никогда не видела. Все шло хорошо, но потом он внезапно попросил меня остановиться, посмотрел на меня широко распахнутыми глазами и заявил: «Я сейчас обосрусь». Ну и мы пошли в Starbucks, чтобы он смог сходить в туалет. Я ждала его там 20 минут, пока он не прислал мне фото из туалета… под таким углом, чтобы я могла разглядеть его ягодицы. Я позвонила папе и попросила отвезти меня домой

OutrageousDoodleпользовательница Reddit
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      Алиса Дмитриева
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