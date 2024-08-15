Эксперты обсудили противостояние информационной войне

На форуме «Армия-2024» обсудили противостояние информационной войне с Западом

В рамках форума «Армия-2024» прошел круглый стол под названием «10 лет под санкциями в условиях западной информационной блокады: вызовы и возможности». На нем эксперты из различных областей деятельности, которые так или иначе сталкиваются с «противодействием распространению враждебной информации», обсудили способы противостояния информационной войне. Об этом сообщает СМИ2.

По мнению Игоря Ашманова, члена Совета при президенте РФ по развитию общества и права, блокада если и есть, то только в одну сторону, а российские медиа продолжают потреблять и тиражировать западную повестку. Большая часть новостей в РФ — это пересказ того, что идет с Запада, считает он.

По мнению же Юрия Синодова, директора по развитию новостного агрегатора СМИ2, в России постоянно возникают некие информационные локации, где образуется вакуум, и туда «устремляется противник».

«Когда в идее нет какой-то возвышенной цели и какого-то итогового результата, к которому они должны прийти, возникает разброд и шатание, которое в том числе поддерживается вакуумом с российской стороны», — сказал Синодов.