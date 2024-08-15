Глава Иркутской области раскрыл подробности падения бомбардировщика Ту-22М3

Кобзев заявил, что упавший бомбардировщик Ту-22М3 выполнял плановый полет

Упавший в Иркутской области бомбардировщик Ту-22М3 выполнял плановый полет. Соответствующие подробности раскрыл глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Действительно, в 22:18 [местного времени] дежурному регионального отделения Центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолет — военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полет», — заявил Кобзев.

По данным губернатора, самолет упал в безлюдной местности, четыре пилота катапультировались, их уже нашли.

«На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность», — добавил Кобзев.

Ранее в МО РФ официально сообщили, что бомбардировщик потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По данным ведомства, жизни летчиков ничто не угрожает.