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18:27, 15 августа 2024Россия

Глава Иркутской области раскрыл подробности падения бомбардировщика Ту-22М3

Кобзев заявил, что упавший бомбардировщик Ту-22М3 выполнял плановый полет

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Упавший в Иркутской области бомбардировщик Ту-22М3 выполнял плановый полет. Соответствующие подробности раскрыл глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Действительно, в 22:18 [местного времени] дежурному регионального отделения Центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолет — военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полет», — заявил Кобзев.

По данным губернатора, самолет упал в безлюдной местности, четыре пилота катапультировались, их уже нашли.

«На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность», — добавил Кобзев.

Ранее в МО РФ официально сообщили, что бомбардировщик потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По данным ведомства, жизни летчиков ничто не угрожает.

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      Елена Торубарова
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