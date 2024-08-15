По делу звезды «Друзей» Мэттью Перри начались задержания

Как минимум одного человека задержали по делу о трагедии с актером Мэттью Перри

Полиция задержала по меньшей мере одного человека в связи с расследованием обстоятельств трагедии со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщило издание Associated Press.

По данным источника, в участок были доставлены люди, которые могут быть причастны к продаже и доставке актеру кетамина, доза которого стала летальной для Перри.

Сообщается, что задержаны они были после изучения переписок в социальных сетях и мессенджерах. В сообщениях фигурировало имя Перри в контексте оплаты и доставки препарата.

Ранее сообщалось, что следователи связали это дело с аналогичной историей, произошедшей с рэпером Маком Миллером и Майклом Джексоном.