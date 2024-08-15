МИД Бангладеш отозвал послов из России и других стран

UNB: МИД Бангладеш отозвал послов из ряда стран, включая Россию

МИД во временном правительстве Бангладеш отозвал послов из ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает UNB.

«В рамках текущих изменений послам Бангладеш из США, России, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Мальдивских Островов было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом», — говорится в материале.

Уточняется, что правительство вскоре направит в эти страны новых дипломатических представителей. Кроме того, вероятно, произойдут и другие изменения в ведомстве.

Ранее стало известно о давлении Индии на США в связи со стремлением Вашингтона сместить власти в Бангладеш. Отмечается, что в Нью-Дели опасаются распространения исламизма в Бангладеш в случае прихода оппозиции к власти.