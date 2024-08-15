В США заявили о давлении Индии на Вашингтон из-за ситуации в Бангладеш

WSJ: Индия надавила на США из-за угрозы исламизма в Бангладеш

Индия надавила на США в связи со стремлением Вашингтона сместить власти в Бангладеш. В Нью-Дели опасаются распространения исламизма в этой стране в случае прихода к власти оппозиции, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Американские дипломаты публично критиковали 76-летнюю [экс-премьер-министра Бангладеш Шейх] Хасину за то, что она посадила в тюрьму тысячи своих соперников и критиков (...) Но в серии встреч индийские чиновники потребовали, чтобы Соединенные Штаты смягчили свою продемократическую риторику», — отмечается в материале издания.

Кроме того, по словам индийских чиновников, они напрямую поставили перед США вопрос двусторонних отношений. Они подчеркнули, что США не имеют права считать Индию своим стратегическим партнером, если не будут учитывать их опасения по поводу национальной безопасности.

6 августа газета India Today со ссылкой на собственные источники сообщила, что к протестам в Бангладеш могла быть причастна Межведомственная разведка Пакистана (ISI). По информации издания, пакистанская армия и ISI намеревались свергнуть действующую власть и возродить оппозиционную партию BNP, придерживающуюся пропакистанского курса.