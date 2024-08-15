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15:36, 15 августа 2024Наука и техника

Определена вероятность столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды

arXiv: вероятность слияния Млечного Пути и галактики Андромеды 50 процентов

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Ученые Хельсинкского университета определили вероятность столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеды. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Астрономы оценили различные факторы, включая гравитационное влияние других галактик в местной группе. Согласно их выводам, вероятность слияния двух галактик в течение следующих 10 миллиардов лет составляет лишь 50 процентов.

Исследователи рассмотрели сложные динамические взаимодействия между галактиками с использованием теории гравитации. Было также проанализировано влияние других крупных галактик, таких как M33 (галактика Треугольника) и Большое Магелланово Облако (БМО), на траектории движения Андромеды и Млечного Пути.

Эти галактики, несмотря на меньшие размеры по сравнению с Андромедой и Млечным Путем, способны оказать значительное влияние на траектории и потенциальные орбитальные маневры более крупных и массивных галактик.

M33, которая находится примерно в 2,7 миллиона световых лет от Земли, состоит из 40 миллиардов звезд. Это около 40 процентов звезд в Млечном Пути, но всего четыре процента из почти 1 триллиона звезд, которые, по оценкам, находятся в Андромеде. В БМО также находится около 20 миллиардов звезд, поэтому, хотя эта галактика еще менее массивна, чем M33, она все еще оказывает сильное гравитационное притяжение.

Оказалось, что слияние Млечного Пути и Андромеды не является столь неизбежным, как ранее предполагалось. Однако, несмотря на близость четырех основных галактик друг к другу, точные расчеты затруднены из-за недостатка точных данных о скорости вращения и расстоянии между ними. Это приводит к тому, что выводы исследования остаются вероятностными.

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      Александр Еникеев
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