Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 15 августа 2024Россия

Москвичка опубликовала ролик с поцелуями и поплатилась

В Москве женщина опубликовала видео с поцелуями и получила штраф

Фото: Andrea G / Unsplash

Москвичка опубликовала в социальных сетях видео с поцелуями и поплатилась, получив штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По версии следователей, москвичка опубликовала ролики, на которых девушка целовалась с девушкой, а мужчина — с мужчиной. Экспертиза показала, что видеозаписи содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф. Других подробностей не приводится.

Ранее в Перми наказали местную жительницу, разместившую на окне радужный флаг. Как следовало из постановления суда, россиянка признала факт размещения флага, однако заявила, что не знала о незаконности этого. Женщина заверила, что не имеет экстремистских убеждений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о создании особой зоны в Курской области. Что собирается сделать Киев?

      Российский посол высказался о возможных контактах с Залужным

      Верящих в теорию заговора россиян осудили за приготовление к поджогу вышек сотовой связи

      Москвичка опубликовала ролик с поцелуями и поплатилась

      В Курской области уничтожили группу украинских десантников

      Напарник Харрис заявил о готовности к дебатам с кандидатом Трампа

      В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

      В России оценили угрозу распространения оспы обезьян

      Названы проверенные тысячами женщин техники улучшения секса

      Российский военнослужащий рассказал о получении медали «За храбрость»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше