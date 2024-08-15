Москвичка опубликовала ролик с поцелуями и поплатилась

В Москве женщина опубликовала видео с поцелуями и получила штраф

Москвичка опубликовала в социальных сетях видео с поцелуями и поплатилась, получив штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По версии следователей, москвичка опубликовала ролики, на которых девушка целовалась с девушкой, а мужчина — с мужчиной. Экспертиза показала, что видеозаписи содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф. Других подробностей не приводится.

Ранее в Перми наказали местную жительницу, разместившую на окне радужный флаг. Как следовало из постановления суда, россиянка признала факт размещения флага, однако заявила, что не знала о незаконности этого. Женщина заверила, что не имеет экстремистских убеждений.