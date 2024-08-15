На Украине сообщили о повреждении административных зданий в Харьковской области

МВД Украины: в Харьковской области повреждены административные здания

Харьковская область подверглась ударам, в результате которых был поврежден ряд административных зданий в поселке Золочев. Сообщение об этом опубликовало МВД Украины в Telegram.

«В результате обстрела повреждены административные здания, (...) хозяйственные постройки. Произошел пожар», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, на месте происшествия работают все необходимые службы.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что под Харьковом был разрушен объект инфраструктуры. По его словам, повреждения были зафиксированы на объекте логистической инфраструктуры Харьковской области около пяти часов утра 15 августа.