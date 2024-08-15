Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении административных зданий в Харьковской области

МВД Украины: в Харьковской области повреждены административные здания
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Харьковская область подверглась ударам, в результате которых был поврежден ряд административных зданий в поселке Золочев. Сообщение об этом опубликовало МВД Украины в Telegram.

«В результате обстрела повреждены административные здания, (...) хозяйственные постройки. Произошел пожар», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, на месте происшествия работают все необходимые службы.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что под Харьковом был разрушен объект инфраструктуры. По его словам, повреждения были зафиксированы на объекте логистической инфраструктуры Харьковской области около пяти часов утра 15 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

      НАСА признало риски астронавтов Starliner

      Disney назвал дату выхода продолжения культового мультфильма

      На Украине призвали к эвакуации Покровска

      Лукашенко рассказал о планах России на случай агрессии против Белоруссии

      В Москве изменилась стоимость аренды квартир

      Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики

      В России неожиданно сильно подорожали арбузы

      Бывший продюсер «Дома-2» рассказал об утечке интимных видео участников реалити-шоу

      «Москвич» рассказал о планах продаж до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше