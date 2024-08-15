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10:03, 15 августа 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о разрушении объекта инфраструктуры

Глава ОВА Синегубов сообщил о разрушении объекта инфраструктуры под Харьковом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под Харьковом был разрушен объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, повреждения были зафиксированы на объекте логистической инфраструктуры Харьковской области около 5 часов утра 15 августа. Он располагался в селе Осиново Купянского района.

В четверг утром также стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры под Херсоном. Об этом завил назначенный Киевом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. О каких объектах идет речь и где они находятся, он не уточнил.

Днем ранее, 14 августа, на Украине сообщили о повреждении двух энергообъектов. Они располагались в северном и южном регионах страны.

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      Екатерина Грищенко
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