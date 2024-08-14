На Украине сообщили о повреждении двух энергообъектов

На Украине были повреждены два энергообъекта. Об этом сообщила госкорпорация «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
По данным «Укрэнерго», один из поврежденных энергообъектов находился на юге страны. О какой именно области идет речь, в компании не уточнили. В результате сбоев в энергоснабжении не было, на месте организовали аварийно-восстановительные работы.
Второй энергообъект располагался на севере Украины. Из-за его повреждения была частично обесточена Черниговская область.
Утром 14 августа стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Житомирской области. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Бунечко.
Также в среду о повреждении инфраструктуры сообщил глава Черниговской ОВА Владислав Чаус. По его словам, объект находился в Нежинском районе, в результате никто не пострадал.