Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 14 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении двух энергообъектов

«Укрэнерго»: на севере и юге Украины были повреждены два энергообъекта

Фото: Reuters

На Украине были повреждены два энергообъекта. Об этом сообщила госкорпорация «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

По данным «Укрэнерго», один из поврежденных энергообъектов находился на юге страны. О какой именно области идет речь, в компании не уточнили. В результате сбоев в энергоснабжении не было, на месте организовали аварийно-восстановительные работы.

Второй энергообъект располагался на севере Украины. Из-за его повреждения была частично обесточена Черниговская область.

Утром 14 августа стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Житомирской области. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Бунечко.

Также в среду о повреждении инфраструктуры сообщил глава Черниговской ОВА Владислав Чаус. По его словам, объект находился в Нежинском районе, в результате никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Забравшую деньги у певицы Долиной курьершу проверят на причастность к другим хищениям

      На Украине задержали продавца гранатометов

      Премьер Финляндии заявил о незаконченности дела о повреждении газопровода Balticconnector

      Россиянам объяснили скорое подорожание водки

      Премьер Эстонии призвал Финляндию подумать о подводном туннеле Таллин — Хельсинки

      На российском курорте запретили плавать с надувными кругами и матрасами

      Певица Валерия получит миллионы за бесплатный концерт в российском городе

      В Киргизии рядом с гражданским аэропортом потерпел крушение тактический дрон

      В России представили спутник для изучения космической погоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше