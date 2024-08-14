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09:23, 14 августа 2024Бывший СССР

В Черниговской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Черниговской ОВА Чаус сообщил о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Владислав Чаус сообщил о повреждении инфраструктуры в регионе в своем Telegram-канале.

«В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект. Без жертв», — написал чиновник. По его заявлению, инфраструктурный объект пострадал в результате атаки дрона «Герань-2».

Ранее Минобороны России сообщило, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» ночью уничтожил бронетранспортер М113 производства США, используемый Вооруженными силами Украины. Как указали в ведомстве, украинский бронетранспортер пытался подвезти военных и боеприпасы.

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      Валентин Карант
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