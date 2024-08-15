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15:58, 15 августа 2024Спорт

Названо возможное место продолжения карьеры Дзюбы

Комментатор Генич: Дзюба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Форвард Артем Дзюба может подписать контракт с самарскими «Крыльями Советов». Возможное место продолжения карьеры игрока назвал комментатор Константин Генич в эфире выпуска «Коммент Шоу», доступного в соцсети «ВКонтакте».

«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться», — заявил Генич. Он не раскрыл подробностей сделки.

В июле сообщалось, что на Дзюбу выходили команды из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Однако 35-летний россиянин не принял предложения ради выступления на родине.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го, а в данный момент является свободным агентом.

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      Алексей Гусев
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