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09:13, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили обвинил Харламова во лжи

Отар Кушанашвили о словах Харламова: деньги — главное условие свободы

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили счел ложью слова комика Гарика Харламова, который в интервью заявил, что деньги не имеют для него первостепенного значения. Высказывания юмориста он прокомментировал в Telegram.

По мнению Кушанашвили, комик не был честен, говоря о значении для него денег. «Деньги — это главное условие свободы, и когда б я лично не знал Харламова, я б сейчас так не смеялся», — добавил журналист.

Харламов в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец заверил, что не гонится за достатком и не считает такой образ жизни правильным. Юморист объяснил это тем, что жизнь человека конечна, а также заявил, что у всех потребностей есть предел.

Ранее сообщалось, что Харламов в интервью Стрелец рассказал о своей жизни в США и описал страну словами «другой мир совершенно». Комика удивил тот факт, что во время обучения в школе на переменах он не мог сесть рядом с представителями других национальностей и культур.

Харламов жил в США в юности. В начале 90-х он переехал в Чикаго, когда там уже обосновался его отец, и начал учиться в местной школе. Впоследствии комик вернулся в Россию.

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      Маргарита Щигарева
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