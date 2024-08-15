Перечислены необходимые для осеннего гардероба вещи

Glamour: для идеального осеннего гардероба необходимы белая футболка и боди

Модные редакторы перечислили вещи, которые необходимы для составления идеального осеннего гардероба. Соответствующий материал публикует Glamour.

В первую очередь эксперты призвали приобрести базовые позиции, которые сочетаются между собой. Среди таких оказались белая футболка, полосатая рубашка, черные легинсы, лонгслив нейтрального цвета, кеды, а также боди, минималистичные серьги-кольца, свитшот, джинсы, свитер, блейзер и сумка-тоут.

Кроме того, следует приобрести качественные спортивные штаны, брюки-карго, небольшую сумку для ежедневной носки, один жакет необычного кроя. Также авторы рекомендуют включить в гардероб лоферы, одно яркое и одно вязаное платье, балетки и идеально сидящие по фигуре классические брюки.

Что касается аксессуаров, отличным дополнением станет кожаный ремень, чехол для телефона с кричащим принтом, золотое колье-цепь и мюли.

Ранее в августе стало известно, что еще один тренд из 2000-х вновь вернулся в моду. Речь идет о ремнях-цепочках и широких аксессуарах, которые девушки носят с брюками с заниженной линией талии и поверх платьев и юбок, не предполагающих наличие ремня.