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17:25, 9 августа 2024Ценности

Еще один тренд из 2000-х вновь вернулся в моду

Glamour: ремни для низкой посадки вновь вернулись в моду из 2000-х годов

Фото: David Dee Delgado / Getty Image

Ремень для низкой посадки, который был особенно популярен в 2000-х годах, вновь вернулся в моду. Соответствующий материал публикует Glamour.

Речь идет о ремнях-цепочках и широких аксессуарах, которые девушки носят с брюками с заниженной линией талии и поверх платьев и юбок, не предполагающих наличие ремня. Тренду уже последовали актриса Зендея и певица Рита Ора, а также гости прошедших Недель моды.

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Отмечается, что подобные варианты представлены в ассортименте таких брендов, как Mango, Next, H&M, Free People и других марок.

В июле юбка-шорты вернулась в моду благодаря знаменитостям.

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      Карина Черных
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