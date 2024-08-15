Под Москвой руководство школы заказало БПЛА для детей на два миллиона рублей

В Орехово-Зуево руководство школы заказало учебные БПЛА на 2 миллиона рублей

В подмосковном Орехово-Зуево руководство школы №12 заказало учебные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для детей на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, администрация планирует обучать школьников сборке дронов. Информация о закупке двух конструкторов беспилотников на общую сумму два миллиона рублей была размещена на сайте госзакупок в конце июля.

В обучающий комплект попали конструкторы с дополнительными батареями, видеоочками, камерами от первого лица и бортовыми модулями захвата груза. Беспилотники хотят закупить до начала учебного года, обучение готовы проводить в специальных помещениях.

Ранее сообщалось, что в Курской области школьник из города Суджа спас соседку, пострадавшую при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.