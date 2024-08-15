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19:44, 15 августа 2024Бывший СССР

Посол Белоруссии обсудил мероприятия на высшем уровне с замглавы МИД России

Посол Белоруссии и замглавы МИД России обсудили мероприятия на высшем уровне
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: РИА Новости

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник обсудил двусторонние вопросы, включая мероприятия на высшем уровне с заместителем иностранных дел России Михаилом Галузиным, сообщает посольство республики в своем Telegram-канале.

«В ходе переговоров обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, включая предстоящие мероприятия на высшем и высоком уровне. Рассмотрели ход подготовки и вступления в силу ряда знаковых двусторонних документов, планируемых к подписанию к 25-летию Договора о создании Союзного государства», — указано в сообщении посольства.

Как отмечается, стороны, помимо всего прочего, обсудили актуальные вопросы для граждан двух стран, включая пограничный контроль, таможенный досмотр и дефицит билетов на поезда, идущие между Россией и Белоруссией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае сторонней агрессии против республики, Российская Федерация введет свои войска на территорию страны. По его словам, белорусская армия примет первый удар, а ВС России станут «подстраховкой в резерве».

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      Валентин Карант
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