Прибалтийская страна захотела разорвать одно соглашение с Россией

KD: в Литве захотели разорвать соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией

Литовское министерство финансов призвало расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве, заключенные с Россией и Белоруссией почти 20 лет назад. Об этом сообщило издание Kauno Diena (KD).

По его данным, минфин уже подготовил проекты постановлений правительства, предусматривающие это. Отмечается, что с начала российско-украинского конфликта литовская таможня перестала сотрудничать и обмениваться информацией с таможенными службами России и Белоруссии. Поэтому, раз на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно, то целесообразно денонсировать эти соглашения.

Соглашение с Белоруссией подписали в июле 1996 года, а с Россией — в 1995 году.

В начале июня Литва запретила ввозить на ее территорию ряд российских и белорусских товаров. Речь идет о списке из почти трех тысяч позиций. Среди них мясо, рыба, молоко, яйца, мед, орехи, кофе, чай, какао, алкогольные напитки, живые животные, а также деревья и другие растения.

Кроме того, литовское правительство решило расторгнуть ряд договоров с Россией и Белоруссией, касающихся защиты инвестиций, а также торгово-экономических отношений.