Россиянин разместил на заборе баннер со ссылкой на наркошоп и попался полиции

Мужчину с фамилией Коноплев арестовали за баннер на заборе с QR-кодом наркошопа

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 12 октября Илью Коноплева, который разместил на заборе баннер с изображением рекламы концерта Канье Уэста (Kanye West) и ссылкой на наркошоп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), части 3 статьи 30 и пункту «а» части 3 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов») Уголовного кодекса РФ. Он был задержан 13 августа.

Предварительно, не позднее утра 10 августа Коноплев, действуя вместе с Дарьей Таран, разместил рекламный баннер с QR-кодом, ведущим на площадку по продаже запрещенных веществ, на заборе по улице Чекистов. Своими действиями он, по версии полиции, умышленно склонил неопределенный круг лиц к потреблению наркотиков и совершил покушение на их сбыт.

Уточняется, что Таран продлили срок содержания до 72 часов.

Ранее в Ярославской области ФСБ ликвидировала нарколабораторию.