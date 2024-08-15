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10:19, 15 августа 2024Россия

Россиянка назвала школьника двоечником в соцсети и поплатилась

В Свердловской области суд оштрафовал женщину, назвавшую школьника двоечником

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Свердловской области суд привлек к ответственности женщину, оскорбившую школьника во время спора в соцсети. Об этом сообщает издание «Е1.ру» в Telegram.

В мае во время отключения воды в одном из поселков мальчик пожаловался на бездействие администрации. В беседу с ним вступила главный редактор местного издания, которая вела соцсети управления городского хозяйства.

Россиянка поинтересовалась, есть ли неподалеку от оставшегося без воды населенного пункта родники. Школьник возмутился предложению пить воду из родника при бездействии властей. В ответ на это собеседница назвала его двоечником, дав совет «попить водички и успокоиться».

Мальчик обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая обратилась в прокуратуру. Суд установил, что слово «двоечник» имеет отрицательное значение, и оштрафовало журналистку на пять тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предупредили россиян за оскорбления в домовых чатах. Глава комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что за ругань с соседями можно получить штраф, а за распространение клеветы — до трех лет лишения свободы.

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      Алан Босиков
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