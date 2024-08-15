Rutube запустил быстрый перенос контента с YouTube

YouTube-блогеры смогут перенести свои видео на Rutube за несколько часов

YouTube-блогеры смогут перенести свои видео на видеохостинг Rutube за несколько часов. О том, что платформа запустила опцию быстрого переноса контента, сообщили РИА Новости в Rutube.

«На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку», — говорится в сообщении. В компании отметили, что за один раз авторы могут продублировать на Rutube до двух тысяч роликов.

Процесс переноса контента с YouTube на Rutube обычно занимает несколько часов, заявили в компании. «Но в некоторых случаях — от двух до пяти дней», — отмечается в сообщении.

Поле для дублирования роликов с другой платформы появилось в разделе «Настройка канала». Для переноса контента авторам необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своей страницы на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество видео, которое нужно импортировать на Rutube.

В компании подчеркнули, что для переноса видео на Rutube необходимо соблюсти следующие условия: размер одного ролика не должен превышать 25 гигабайт, а его длительность — пяти часов. Кроме того, импортируемые на Rutube ролики должны быть опубликованы в открытом доступе.