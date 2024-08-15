Солдаты ВСУ осквернили могилу бойца ЧВК «Вагнер» в Курской области и попали на видео

Бойцы ВСУ осквернили могилу вагнеровца в Курской области и попали на видео

В Курской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) осквернили могилу сотрудника ЧВК «Вагнер». Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах украинские военнослужащие идут по проселочной дороге мимо кладбища. Увидев могилу вагнеровца, они срывают с нее развевающиеся флаги и бросают их под ноги.

Источник канала утверждает, что оператор дрона, снявший видео, отследил путь солдат ВСУ. После того как они покинули кладбище, беспилотник совершил сброс. По предварительным данным, оба бойца не выжили.

Ранее в Ялте осквернили могилу другого участника спецоперации. Инцидент также попал на видео. Мужчина снял с захоронения флаг и унес его с собой. Полиция проводит проверку и разыскивает нарушителя.