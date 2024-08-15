SSD-накопители подорожают из-за ИИ

TrendForce: SSD подорожают из-за ИИ — в том числе, потребительские модели

Цены на твердотельные накопители резко вырастут из-за потребностей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет TrendForce.

По оценкам специалистов, в ближайшие годы спрос на SSD вырастет на 60 процентов, что вызовет дефицит и удорожание накопителей. Причина увеличения спроса заключается в запуске все большего количества ИИ-моделей, которые необходимо обслуживать. При этом с ростом цен на корпоративном рынке также будут дорожать модели потребительского сегмента.

В материале TrendForce говорится, что необходимость в SSD уже привела к росту контрактных цен на оборудование на невероятные 80 процентов в течение трех кварталов. Ожидается, что общая емкость всех приобретенных в 2024 году накопителей приблизится к рекордным 45 миллионам терабайтам.

Авторы исследования заметили, что удержать цены можно с помощью новых накопителей NAND с более высокой плотностью. Однако предложение все равно будет ограниченным в течение как минимум нескольких ближайших кварталов. В материале уточняется, что альтернативы для SSD нет, так как только твердотельные накопители могут обеспечить высокую скорость работы с ИИ.

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