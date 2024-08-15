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18:39, 15 августа 2024Мир

США признали российские ПВО одними из самых передовых и опасных

Пентагон: США считают ЗРК С-400 и другие элементы ПРО России наиболее передовыми
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Американское военное командование в лице Пентагона считают зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 и другие элементы вооружений, которые составляют противоракетную оборону (ПРО) России, одним из наиболее передовых. Об этом говорится в опубликованном докладе Министерства обороны США.

«Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны (ПВО) остается одной из самых продвинутых в мире», — говорится в тексте нового документа.

Также в докладе говорится, что Вооруженные силы Украины якобы не нарушали запрет на удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. «Все свидетельства, включая двухсторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории», — говорится в документе.

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      Дмитрий Сотак
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