На мирового автогиганта подали в суд из-за падения акций

Акционеры Stellantis подали в суд на компанию за сокрытие негативных данных

Группа акционеров автоконцерна Stellantis, одного из крупнейших в мире, подала в суд на компанию, обвинив ее в сокрытии негативной информации, что привело к стремительному падению акций. Об иске, поступившем в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, сообщает Reuters.

Истцы указывают, что автогигант давал положительные оценки своих запасов, расписывал новые продукты и финансовые перспективы на текущий год, но не упоминал другую чувствительную информацию.

В том числе, сюрпризом стал растущий запас автомобилей в США. После публикации в конце июля отчетности за первое полугодие, где, помимо прочего, говорилось о снижении операционной прибыли на 40 процентов, до 8,5 миллиарда евро, капитализация компании упала за два дня почти на 10 процентов.

По версии авторов обращения, Stellantis намерено работала над увеличением стоимости акций, а падение принесло инвесторам убытки. В свою очередь, компания называет иск необоснованным и готова отстаивать свою правоту в суде.

По состоянию на 16 августа акции автоконцерна оттолкнулись от дна, поднявшись на шесть процентов от локального минимума, но они все еще почти на четверть дешевле уровня середины июля.

В марте этого года сообщалось, что Stellantis решил провести массовое сокращение персонала. Лишиться работы должны были около четырех тысяч человек, большая часть которых работала на европейских заводах.