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19:59, 15 августа 2024Путешествия

Туристка свесилась из поезда ради фото, разбила голову об столб и попала на видео

В Таиланде туристка свесилась с поезда, разбила голову об столб и упала на рельсы. Инцидент произошел 5 августа и попал на видео, которое публикует аккаунт Национальной железной дороги страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

19-летняя девушка захотела сделать красивое фото и высунулась из вагона во время движения. В этот момент путешественница ударилась головой об столб. Несколько секунд она продолжала держаться за перила, а потом потеряла сознание и упала на платформу станции.

Пострадавшая пожаловалась на травму пальца и сильную головную боль, поэтому ее госпитализировали. Исследование мозга не выявило внутренних повреждений, однако девушке диагностировали ушибы головы, затем ее выписали. После этого случая сотрудники железной дороги призвали пассажиров соблюдать правила безопасности.

Похожий случай произошел в Таиланде в декабре 2022 года. Турист высунулся из поезда, чтобы сделать селфи, но не удержался и разбился.

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      Мария Борисова
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