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19:41, 15 августа 2024Силовые структуры

В Крыму осудили надругавшегося над детьми украинского педофила

В Крыму дали 12 лет гражданину Украины, надругавшемуся над 13 детьми

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Крыму 40-летнему гражданину Украины дали 12 лет колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении детей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, педофил вел охоту за несовершеннолетними с марта 2020-го по май 2023 года. Его целью были дети, гулявшие без сопровождения взрослых. Обычно он вступал с ребятами в беседу, а после совершал в отношении них действия сексуального характера. В ряде случаев мужчина предлагал потерпевшим деньги за совершенное в отношении них надругательство.

Установлено, что от действий осужденного пострадали 13 человек.

13 августа в Свердловской области работавшему учителем музыки мужчине дали 23 года колонии строгого режима за изнасилования мальчиков от 10 до 13 лет.

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      Владимир Седов
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