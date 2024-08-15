Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 15 августа 2024Мир

В Пентагоне предрекли отсутствие контрнаступления ВСУ в течение полугода

Пентагон: контрнаступления ВСУ не будет минимум полгода из-за нехватки оружия
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены возможности проводить масштабные контрнаступления как минимум в течение полугода из-за нехватки оружия и боеприпасов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

«ВСУ по-прежнему не имеют достаточно вооружений и боеприпасов, особенно артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также дальнобойных средств поражения для преодоления преимущества России в воздушном и наземном пространстве», — говорится в докладе Пентагона.

По данным ведомства, боеприпасов, предоставляемых со стороны США, будет недостаточно. В связи с этим ВСУ «вероятно, сохранят способность продолжать вести оборонительные действия», однако ближайшие шесть месяцев крупного контрнаступления не будет.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ запрашивают типы снарядов, которые больше не производятся в США либо имеются в малом количестве, которого не хватит для текущих целей Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

      В ЛНР украинца осудили на 11,5 года за сотрудничество с СБУ

      Метеоролог оценил влияние Ла-Нинья на климат в России

      НАСА признало риски астронавтов Starliner

      Disney назвал дату выхода продолжения культового мультфильма

      На Украине призвали к эвакуации Покровска

      Лукашенко рассказал о планах России на случай агрессии против Белоруссии

      Снимать жилье в Москве стало дороже

      Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики

      В России неожиданно сильно подорожали арбузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше