В Пентагоне предрекли отсутствие контрнаступления ВСУ в течение полугода

Пентагон: контрнаступления ВСУ не будет минимум полгода из-за нехватки оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены возможности проводить масштабные контрнаступления как минимум в течение полугода из-за нехватки оружия и боеприпасов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

«ВСУ по-прежнему не имеют достаточно вооружений и боеприпасов, особенно артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также дальнобойных средств поражения для преодоления преимущества России в воздушном и наземном пространстве», — говорится в докладе Пентагона.

По данным ведомства, боеприпасов, предоставляемых со стороны США, будет недостаточно. В связи с этим ВСУ «вероятно, сохранят способность продолжать вести оборонительные действия», однако ближайшие шесть месяцев крупного контрнаступления не будет.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ запрашивают типы снарядов, которые больше не производятся в США либо имеются в малом количестве, которого не хватит для текущих целей Киева.