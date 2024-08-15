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13:53, 15 августа 2024Россия

В России предрекли Украине дополнительные потери из-за атаки на Курскую область

Депутат Новиков предрек ВСУ дополнительные потери из-за атаки на Курскую область
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия рассматривает все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области как вторжение на ее территорию и сделает все для выдворения украинских солдат за пределы страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Россия рассматривает все действия последних дней в Курской области как вторжение на наши земли. Мы принимаем меры, чтобы выдворить представителей украинских военных формирований за пределы области и нашей страны. Все странные идеи, связанные с тем, чтобы поторговаться вокруг наших территорий, [создать зону безопасности], неприемлемы для России», — подчеркнул депутат.

Новиков напомнил, что главной задачей России в украинском конфликте остается достижение поставленных целей, связанных с «демилитаризацией и денацификацией» Украины.

«Эти цели сохраняются, мы продолжаем выполнять свои задачи. Есть такие сложные эпизоды, как ситуация в Курской области, но уже завтра они обернутся дополнительными потерями для ВСУ, а Россия продолжит достижение целей», — заключил Новиков.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев намерен создать «зону безопасности» в Курской области. Она также отметила, что украинские власти рассматривают открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в Курской области.

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