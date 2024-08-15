Верящих в теорию заговора россиян осудили за приготовление к поджогу вышек сотовой связи

В Красноярском крае суд приговорил двоих мужчин за намерение поджечь вышки связи

2-й Восточный окружной военный суд приговорил двоих жителей Красноярского края за приготовление к поджогу вышек сотовой связей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Одного из них приговорили к семи годам лишения свободы, первые три года из которых он будет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Мужчину также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Второго фигуранта осудили на шесть лет лишения свободы с аналогичным штрафом. Первые три года он также будет в тюрьме, а далее — в колонии строгого режима.

По версии следствия, осужденные выступали против нынешней власти, а еще верили во вредное влияние на здоровье людей работы базовых вышек сотовой связи. На этом фоне они решили устроить взрыв телефонного и телекоммуникационного оборудования. Для осуществления плана мужчины связались со знакомым, командиром одной из воинских частей региона. Они попросили у него тротил, конденсаторную подрывную машинку и электродетонаторы.

Командир, осознавая общественную опасность данных действий, обратился в ФСБ. После, уже действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, он согласился отдать мужчинам все необходимое. Их задержали после передачи муляжа взрывчатого вещества.

Ранее в Петербурге сотрудники ФСБ задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в поджоге оборудования на вышке сотовой связи.