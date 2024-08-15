Врач предостерег некоторых россиян от употребления мяса

Врач Лысенко: мясо противопоказано при аллергии на животные продукты

Россиянам с аллергией на животные продукты не рекомендуется есть мясо, поскольку оно может вызывать тошноту, рвоту, кашель, боль в животе и другие расстройства ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко.

Кроме вышеперечисленных симптомов, употребление мяса может вызвать диарею, а также анафилаксию. К аллергическим реакциям на мясо или продукты животного происхождения относятся альфа-гал-синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки.

Абсолютно противопоказано мясо людям с нарушением обмена аминокислот и органических кислот. В числе таких нарушений — фенилкетонурия, при которой человек не может расщеплять аминокислоту фенилаланин. Ее накопление приводит к повреждению нервной системы, развитию психических расстройств, судорог и умственной отсталости. Исключения мяса из рациона также требует тирозинемия, при которой организм не может расщеплять аминокислоту тирозин.

Употреблять менее жирные сорта мяса рекомендуется россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями липидного обмена. С осторожностью нужно употреблять этот продукт при нарушениях работы почек.

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