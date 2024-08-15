ВСУ сбросили мины на мирных жителей

Mash: ВСУ сбросили мины на спасаемых ВС России мирных жителей в Волчанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили мины на спасаемых Вооруженными силами (ВС) России мирных жителей в Волчанске Харьковской области. Видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Mash.

Как сообщается, при разведке бойцы ВС России заметили надписи «SOS, нужна помощь!» на крыше поврежденного дома. Их выложили двое мужчин, находившихся в подвале этого же здания.

Российские военные передали мирным жителям записку с просьбой следовать в безопасное место за беспилотником. Мужчины надели белые футболки для обозначения в качестве гражданских, однако на пути в укрытие их заметили бойцы ВСУ и сбросили на них мины.

Ранее очевидец рассказал о стрельбе ВСУ из танков по домам в селе Мартыновка Курской области. По его словам, украинские военные появились в населенном пункте 9-10 августа.