Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 16 августа 2024Россия

16 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

16 августа в России отмечается День малинового варенья. Во всем мире сегодня вспоминают короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и одного из главных злодеев комиксов — Джокера. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 16 августа, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День малинового варенья

Фото: Natalia Gusakova / Unsplash

16 августа, в самый разгар сезона заготовок, в России отмечается День малинового варенья. Это неофициальный праздник, который придумали в 2015 году, чтобы вспомнить одно древнерусское торжество — Малинник.

16 августа на Руси устраивали народные гулянья в честь этой ягоды, ведь со сладкой малиной народ связывал все самое приятное, отсюда и поговорка «Не жизнь, а малина!»

Праздники в мире

День памяти Элвиса Пресли

16 августа 1977 года не стало певца и актера Элвиса Пресли — короля рок-н-ролла и одного из самых успешных поп-артистов XX века.

Именно Пресли популяризировал рок-н-ролл и дал рождение новому музыкальному стилю — рокабилли. Помимо музыки, он активно снимался в кино — за годы карьеры артист сыграл в 31 фильме. Творчество артиста отмечено тремя премиями «Грэмми», Пресли — один из первых музыкантов, включенных в «Зал славы рок-н-ролла», журнал Rolling Stone поместил Элвиса на третье место в топе величайших певцов всех времен.

День Джокера

16 августа в мире отмечается день Джокера — популярного персонажа комиксов и фильмов, сумасшедшего эксцентричного злодея. Впервые этот герой появился на страницах комикса «Бэтмен» в 40-х годах прошлого века и с тех пор претерпел множество изменений. В числе самых ярких произведений о Джокере можно выделить графический роман Алана Мура «Убийственная шутка», фильмы «Темный рыцарь» и «Джокер».

Кадр: фильм «Темный рыцарь»

Какие еще праздники отмечают в мире 16 августа

  • День чуда-своими-руками;
  • День «Настоящая любовь навсегда»;
  • Международный день «Помашите в камеру видеонаблюдения».

Какой церковный праздник сегодня

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Ρимлянинa, чудoтвopцa Нoвгopoдcкoгo

Святой Антоний родился в Риме в 1067 году в богатой семье. В 17 лет он лишился родителей. Часть наследства он раздал нищим, часть — запечатал в бочке и пустил по морю, а сам удалился в пустынный монастырь. Когда на христиан начались гонения, братии пришлось разойтись. Согласно преданию, после долгих скитаний Антоний поселился на большом камне, который во время бури сорвало и понесло в море. Так он очутился неподалеку от Новгорода. С благословения местного святителя Антоний устроил здесь монастырь.

Через год новгородские рыболовы выловили бочку с наследством Антония. На эти деньги преподобный приобрел земли для обители. Много лет святой трудился на благо монастыря и вскоре был назначен игуменом. В 79 лет Антоний Римлянин отошел к Богу.

Посетительница у рельефной фигуры с крышки раки Святого Антония Римлянина, представленной на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Посетительница у рельефной фигуры с крышки раки Святого Антония Римлянина, представленной на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 16 августа

  • День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • День памяти память мученика Раждена Перса;
  • День памяти священномученика Вячеслава Луканина, диакона;
  • День памяти преподобного Космы Отшельника.

Приметы на 16 августа

  • Какая погода сегодня, такая будет и в октябре.
  • Домашние птицы начали линять — к заморозкам.
  • Мальчик, рожденный в этот день, будет с ветром в голове, а вот девочка будет обладать мужским характером.

Кто родился 16 августа

Пьер Ришар

Пьер Ришар — французский актер, известный своими эксцентричными ролями, сегодня отмечает 90-летие. Несмотря на аристократическое происхождение, в юности он ушел из родного дома, чтобы вопреки запретам семьи стать актером.

Ришар стал легендой французского кино: он снимался в популярных картинах «Игрушка», «Невезучие», «Папаши», «Беглецы» и других. Помимо кино, актер увлекается виноделием, лыжным спортом и автогонками.

Фото: Francois Mori / AP

Мадонна

Мадонна — американская певица, танцовщица и продюсер, самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса». Ее композиции Material Girl, Like a Virgin, Vogue считаются классикой поп-музыки.

Кто еще родился 16 августа

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Керсипова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      В России заявили о планах НАТО нарастить присутствие в Черном море

      Трамп заявил о способности Харрис разрушить мир

      США заявили о планах адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

      В США заявили о больших потерях ВСУ при нападении на Белгородскую область

      Два медика пострадали после атаки ВСУ на бригаду скорой помощи в российском регионе

      Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание

      В США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

      США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше