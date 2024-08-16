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11:49, 16 августа 2024Россия

17-летний россиянин едва не сгорел заживо в машине на курсах по вождению

В Свердловской области юноша едва не сгорел заживо на курсах по вождению

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Свердловской области 17-летний юноша едва не сгорел заживо в учебной машине на курсах по вождению. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Молодой человек записался на курсы в Талицкий лесотехнический колледж. Во время одного из занятий в автомобиле лопнул радиатор — в салон полился горячий тосол. Россиянину обожгло руки и ноги, инструктора рядом не было.

В тяжелом состоянии ученика транспортировали в Екатеринбург. Судмедэксперт оценил вред здоровью как средней тяжести. Добровольно платить компенсацию автошкола отказалась. Тогда мать пострадавшего подала иск, семья получила выплату в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре двое подростков попали в реанимацию после попытки разжечь камин в коттедже. В управлении МЧС пояснили, что несовершеннолетние сначала самостоятельно пытались потушить пожар и только спустя 40 минут вызвали спасателей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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