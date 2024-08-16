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04:30, 19 августа 2024Ценности

19-летняя модель вышла в свет с красным бюстгальтером напоказ

Фото: freepik / Freepik

Модель Миа Уинворд появилась на публике в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

19-летняя блогерша прогулялась по Манчестеру в джинсовом мини-платье с красным бюстгальтером напоказ. Знаменитость вышла в свет в прозрачных босоножках на высоких каблуках. Волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в августе возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенных образах. Манекенщица примерила два кружевных комплекта черного и белого цветов, которые состояли из бюстгальтеров и стрингов.

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      Карина Черных
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