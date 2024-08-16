19-летняя модель вышла в свет с красным бюстгальтером напоказ

Модель Миа Уинворд появилась на публике в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

19-летняя блогерша прогулялась по Манчестеру в джинсовом мини-платье с красным бюстгальтером напоказ. Знаменитость вышла в свет в прозрачных босоножках на высоких каблуках. Волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в августе возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенных образах. Манекенщица примерила два кружевных комплекта черного и белого цветов, которые состояли из бюстгальтеров и стрингов.