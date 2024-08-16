43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в слитном купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала новые фото с отдыха на Гавайских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 43-летняя манекенщица запечатлена вместе со своей 15-летней дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур. Так, знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике, оформленном пестрым принтом и открытой спиной, и продемонстрировала в нем подтянутую фигуру. При этом в качестве украшений она выбрала ожерелье и небольшие серьги.

Ранее в июле сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха-миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.