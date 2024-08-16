Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:07, 16 августа 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в слитном купальнике

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала новые фото с отдыха на Гавайских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 43-летняя манекенщица запечатлена вместе со своей 15-летней дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур. Так, знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике, оформленном пестрым принтом и открытой спиной, и продемонстрировала в нем подтянутую фигуру. При этом в качестве украшений она выбрала ожерелье и небольшие серьги.

Ранее в июле сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха-миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина дал большое интервью. Он прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область и планы НАТО на мировой океан

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Глава ГУР Украины рассказал о планах по обмену пленными

      Гоночные велосипеды оказались уязвимы перед взломом

      Мужчина оригинально отомстил сварливой соседке

      В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

      Одного из пилотов разбившегося бомбардировщика спасти не удалось

      43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

      США уличили в легитимизации терроризма

      В Курской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше